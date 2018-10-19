В Саранске пассажирка выпала из автобуса

В Саранске женщина выпала из автобуса.

Указанное происшествие произошло утром 18 октября на остановке общественного транспорта «Дом союзов». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем рейсового автобуса №8, начал движение, не закрыв двери. По указанной причине на проезжую часть выпала одна из пассажирок транспортного средства.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Женщине был назначен курс домашнего лечения.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф