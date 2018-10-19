В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактическую работу со студентами

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов, а также представители пожарно-спасательной части №17 провели профилактические мероприятия в учебном корпусе Ковылкинского филиала МГУ имени Н.П. Огарева.

Главной целью указанных мероприятий стала отработка действий при возникновении внештатных ситуаций, которые связаны с возгораниями или же другими чрезвычайными происшествиями.

Сотрудники и студенты указанного учебного заведения были подготовлены к эвакуации. Отработка действий по выходу из помещения прошла на приемлемом уровне.

Также представители МЧС провели противопожарные инструктажи, проверили исправность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также готовность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Источник: 13.mchs.gov.ru