В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактическую работу со студентами

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов, а также представители пожарно-спасательной части №17 провели профилактические мероприятия в учебном корпусе Ковылкинского филиала МГУ имени Н.П. Огарева.
Главной целью указанных мероприятий стала отработка действий при возникновении внештатных ситуаций, которые связаны с возгораниями или же другими чрезвычайными происшествиями.
Сотрудники и студенты указанного учебного заведения были подготовлены к эвакуации. Отработка действий по выходу из помещения прошла на приемлемом уровне.
Также представители МЧС провели противопожарные инструктажи, проверили исправность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также готовность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Источник: 13.mchs.gov.ru