В Мордовии прошла операция «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения операции под названием «Розыск».

В ходе проведения указанной операции стражи порядка осуществляли дополнительные меры по задержанию граждан, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений и скрываются от органов дознания, следствия и суда, а также установлению местонахождения без вести пропавших лиц.

Во время проведения операции полицейские задержали 26 граждан, которые скрываются от правоохранительных органов. Также было установлено местонахождение 11 без вести пропавших лиц.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф