В Саранске иномарка сбила мужчину

В Саранске мужчина попал под колеса иномарки.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 18 октября недалеко от дома №11, который расположен по адресу – улица Транспортная. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», совершила наезд на мужчину, стоявшего у края проезжей части.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. К счастью, мужчина отделался легкими ушибами и ссадинами.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку, в ходе которой будет установлено, по какой причине иномарка совершила наезд на пешехода.

Источник: гибдд.рф