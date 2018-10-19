В Саранске сотрудники ФСИН помогают старшеклассникам выбрать профессию

Сотрудники исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии организовали и провели мероприятия, направленные на агитацию учеников старших классов школ Саранска к поступлению в высшие учебные заведения ФСИН России.

В ходе указанных мероприятий школьники узнали об основных направлениях деятельности ФСИН РФ, порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения и о перспективах службы в органах пенитенциарной системы.

Кроме того, школьникам были вручены памятки и буклеты для поступающих в высшие учебные заведения ФСИН России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su