В Мордовии трое граждан Таджикистана пойдут под суд за продажу наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении трех граждан Таджикистана, которые обвиняются в незаконном сбыте наркотиков.

17 ноября минувшего года три гражданина Таджикистана путем оставления в так называемом тайнике, оборудованном на въезде в одно из сел Дубенского района, сбыли вещество, которое содержит наркотические средства героин и ацетилкодеин, а также психотропное вещество декстрометорфан общей массой 50,7 грамма.

28 ноября того же года обвиняемые продали более 500 грамм указанных веществ на территории Дубенского района.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Дубенского районного суда.

Источник: 13.мвд.рф