Житель Инсарского района зарезал собаку

В Инсарском районе местный житель зарезал свою собаку.

Указанный инцидент произошел недавно в одном из сел Инсарского района. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в порыве ярости принялся душить собаку. В определенный момент животное потеряло сознание и затихло. Мужчина подумал, что собака скончалась. Когда животное пришло в себя, гражданин ещё больше разозлился. Мужчина схватил в руки нож и перерезал им собаке горло.

Выяснилось, что причиной ненависти гражданина к животному стал тот факт, что собака воровала куриные яйца из сарая соседей.

Суд приговорил мужчину к 220 часам обязательных работ.

По информации «Известий Мордовии».