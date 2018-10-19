В Саранске проходит педагогическая олимпиада

В Саранске началась педагогическая олимпиада.
Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева стал местом проведения указанной олимпиады. В данных состязаниях примет участие 21 команда из нескольких регионов России.
Участники олимпиады примут участие в таких конкурсах, как «Зажги зал», «Педагогический экспромт», «Знатоки педагогики», «Современный урок глазами молодого педагога» и «Взаимодействие с родителями».
Доктор педагогических наук, профессор Татьяна Шукшина, выступая на церемонии открытия олимпиады, пожелала участникам достичь желаемых результатов, а членов жюри призвала быть объективными.
Результаты олимпиады будут оглашены 20 октября.
По информации «Известий Мордовии».