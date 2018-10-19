Два жителя Мордовии подозреваются в краже железнодорожного имущества

В Рузаевке было возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в хищении железнодорожного имущества.

Сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте было установлено, что двое жителей Мордовии 35- и 47-летнего возраста похитили детали верхнего строения пути с территории станции Саранск. Указанные детали представляли собой металлолом и подлежали отправке для последующей переработки.

Преступные действия подозреваемых причинили ОАО «РЖД» ущерб на сумму, размер которой составляет более 79 тыс. рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: пфоут.мвд.рф