На одной из улиц Саранска столкнулись две иномарки

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.

Указанное происшествие произошло утром 19 октября по адресу – улица Коммунистическая. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Мазда», совершая обгон двигавшегося впереди транспортного средства, врезался в другую машину неустановленной марки, которая стояла у обочины.

Какая-либо информация о пострадавших в данном ДТП пока что не поступала.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo