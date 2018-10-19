В Мордовии прокуратура добилась погашения задолженности перед инвесторами

В Мордовии сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства об инвестиционной деятельности в региональном министерстве экономики, торговли и предпринимательства.

Сотрудники прокуратуры зафиксировали такие нарушения, как неполноценное нормативное регулирование и наличие в отдельных региональных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов.

Также была выявлена задолженность регионального бюджета по государственной поддержке юридических лиц, которые реализуют инвестиционные проекты. Размер задолженности составил 9 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед инвесторами была погашена в полном объеме.

Источник: prokrm.ru