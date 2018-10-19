В Краснослободском районе произошло серьезное ДТП

В Краснослободском районе легковой автомобиль вылетел в кювет.

ДТП произошло ранним утром 19 октября на 98-м километре трассы 1Р-180. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2109, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство на полном ходу съехало с проезжей части в кювет.

Очевидцы утверждают, в результате данного ДТП погиб человек. Официально данная информация пока что не была подтверждена.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru