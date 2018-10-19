В Краснослободском районе оштрафовали предпринимателя, нарушившего закон

В Краснослободском районе был оштрафован индивидуальный предприниматель, который допустил нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступным путем.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что индивидуальный предприниматель, который занимается скупкой и продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них, не разработал в своей организации правила внутреннего контроля, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил, а также не осуществлял внутренний контроль по подготовке и обучению кадров.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности.

Указанные нарушения законодательства после вмешательства прокуратуры были устранены.

Источник: prokrm.ru