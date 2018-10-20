В Ичалковском районе столкнулись два автомобиля

В Ичалковском районе произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.

Указанный инцидент произошел вечером 19 октября на 52-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Большое Игнатово. Не смогли разъехаться два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате столкновения транспортных средств пострадали четыре человека. Также поступала информация о том, что три участника данного ДТП погибли, но официально эти сведения пока что не были подтверждены.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину столкновения машин.

Источник: 13.mchs.gov.ru