В Лямбирском районе загорелся жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома.

Утром 19 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Новая Уда произошел пожар. Загорелся жилой дом №9, который расположен по адресу – улица Большая. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 100 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто из жильцов дома не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru