В Лямбирском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло опрокидывание легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло днем 19 октября на одном из участков трассы, соединяющей Саранск и Нижний Новгород, недалеко от села Черемишево. По предварительным данным, гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания легковушки телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят, по какой причине водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru