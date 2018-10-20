В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

19 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в поселке Николаевка произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №19, который расположен по адресу – улица Кооперативная.

По предварительной информации, во время указанного пожара никто не пострадал.

В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.

Причина пожара в скором времени будет установлена специалистами. Не исключено, что пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru