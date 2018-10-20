20-летний житель Саранска стал жертвой мошенника, пытаясь купить сумку

В Саранске 20-летний молодой человек стал жертвой неизвестного интернет-мошенника.

20-летний житель поселка Ялга обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже поясной сумки известного бренда. Молодой человек связался с автором данной публикации и договорился о покупке товара. Продавец заявил, что сумка будет прислана только после перечисления предоплаты в полном объеме.

Парень перечислил на счет продавца 4 тыс. рублей, но товар так и не получил. Связаться с автором объявления нет никакой возможности, поскольку страница, на которой была размещена публикация, была оперативно удалена.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф