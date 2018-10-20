Саранские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Зелинского, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД РФ по городскому округу Саранск задержали жителя селя Коммунар 1984 года рождения, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 0,77 грамма синтетических наркотиков.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Радищева, стражи порядка задержали 25-летнего жителя Чамзинского района, в кармане одежды которого был обнаружен и изъят пакетик с аналогичным веществом. Масса конфискованного пакетика составила 0,63 грамма.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по данным фактам.

Источник: 13.мвд.рф