Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 6:0 обыграла ХК «Алтай»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 6:0 одержала уверенную победу над ХК «Алтай» из Барнаула.

В первом периоде по шайбе в ворота команды из Барнаула забросили Колычев и Закурин. Во втором периоде игроки «Мордовии», среди которых уже упомянутый Колычев, Ахметзянов и Бакулин, записали на счет своей команды ещё три очка. В третьем периоде Филин отправил в ворота «Алтая» ещё одну шайбу.

В итоге игра завершилась со счетом 6:0 в пользу мордовской команды.

Повторный матч между «Мордовией» и «Алтаем» пройдет 20 октября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru