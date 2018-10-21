В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло поздним вечером 19 октября. Недалеко от дома №179, который расположен по адресу – проспект 70 лет Октября, не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

Последствия ДТП устраняли представители МЧС.

Сотрудники правоохранительных органов в скором времени установят, по какой причине столкнулись автомобили.

Источник: 13.mchs.gov.ru