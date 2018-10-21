В Торбеево загорелась баня

В Торбеево произошло возгорание бани.

В ночь на 21 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Школьной произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит баня.

По предварительным данным, во время указанного пожара никто не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенные поблизости жилые дома.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru