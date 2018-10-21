В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении преступления

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в совершении преступления.

Ермошкин Сергей Михайлович 1975 года рождения подозревается в совершении преступления, связанного с уклонением от отбывания ограничения свободы. Чтобы избежать наказания, мужчина скрылся от правоохранительных органов. Известно, что гражданин может скрываться в Москве.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61, 25-19-56 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф