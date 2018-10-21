53-летняя жительница Саранска стала жертвой неизвестного мошенника

53-летняя жительница Саранска была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 53-летняя жительница Саранска получила смс-сообщение о блокировке кредитной карты. Женщина позвонила по номеру, который был указан в сообщении. В итоге горожанка связалась с незнакомцем, который представился работником банка и сообщил, что кредитная карта была заблокирована по причине сбоя в системе. Затем мужчина попросил жительницу Саранска предоставить информацию о банковских реквизитах, а также сообщить коды, полученные посредством рассылки смс-сообщений.

Женщина выполнила все требования незнакомца, а затем обнаружила, что с её банковского счета исчезла денежная сумма в размере 14,8 тыс. рублей.

В данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства указанного преступления.

Источник: 13.мвд.рф