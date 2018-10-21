Владимир Волков провел рабочую встречу с инвесторами

Глава Мордовии Владимир Волков 19 октября провел рабочую встречу с представителями инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса на территории Зубово-Полянского района.

В ходе встречи обсуждались детали реализации указанного проекта. На строительство тепличного комплекса в упомянутом районе Мордовии будет потрачено около 3 млрд рублей.

Владимир Волков отметил важность реализации рассматриваемого проекта и поручил руководителям региональных министерств в кратчайшие сроки решить вопросы, которые касаются формирования земельного участка под тепличный комплекс, а также обеспечения его транспортной и инженерной инфраструктурой.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru