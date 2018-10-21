В Саранске прошли чемпионат и первенство ПФО по плаванию

В Саранске завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию.

Дворец водных видов спорта Саранска стал местом проведения указанных соревнований. На протяжении четырех дней более 600 спортсменов из 14 регионов России боролись за победу.

Наибольшее количество медалей смогли завоевать спортсмены, которые представляли Нижегородскую, Пензенскую и Самарскую области, а также Татарстан.

Стоит упомянуть, что мордовский спортсмен Никита Евдокимов завоевал бронзовую медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru