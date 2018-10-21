Владимир Волков проверил ход строительства коррекционной школы в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков 19 октября в Саранске провел выездное совещание на площадке, где в настоящее время возводится коррекционная общеобразовательная школа-интернат.

Глава Мордовии лично проверил, каким образом в настоящее время ведутся строительные и отделочные работы. Кроме того, Владимир Волков поставил задачи по первоочередным мероприятиям в ходе реализации проекта.

Также глава региона заявил, что новая школа-интернат должна стать современным восстановительным и реабилитационным центром для детей, которые нуждаются в специальном образовательном учреждении.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru