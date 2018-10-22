В Саранске произошел пожар в девятиэтажном жилом доме

В Саранске произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Днем 21 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в поселке Ялга произошел пожар. В девятиэтажном жилом доме №5, который расположен по адресу – улица Октябрьская, загорелся электросчетчик. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

Спасатели эвакуировали нескольких жильцов многоэтажного дома.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара было названо короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru