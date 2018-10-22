В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП произошло утром 20 октября на 276-м километре трассы, которая пролегает между Нижним Новгородом и Саратовом. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
На место ДТП выезжали представители МЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят, по какой причине произошло столкновение автомобилей.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru