В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло утром 20 октября на 276-м километре трассы, которая пролегает между Нижним Новгородом и Саратовом. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

На место ДТП выезжали представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят, по какой причине произошло столкновение автомобилей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru