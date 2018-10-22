В Дубенском районе суд вынес приговор в отношении женщины, ударившей соседа

В Дубенском районе местная жительница, возмущенная непристойным поведением своего соседа, выслушала судебный приговор.

Житель Дубенского района на протяжении достаточно длительного периода времени смущал своих соседей непристойным поведением. В определенный момент женщина, которая проживает по соседству с указанным гражданином, решила образумить мужчину. На огороде гражданка подошла к своему соседу и стала рассказывать ему о нормах приличия, но разговор в данном случае не завязался. В порыве гнева женщина ударила мужчину пластмассовым поливочным пистолетом в глаз.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Суд приговорил соседку мужчины к 60 часам обязательных работ.

По информации «Известий Мордовии».