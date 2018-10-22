В одной из мордовских колоний чествовали пожилых людей

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии в рамках месячника пожилых людей прошло мероприятие, посвященное чествованию пожилых людей.

Сотрудники указанного исправительного учреждения и члены их семей подготовили праздничный концерт. Начальник исправительной колонии №2 Елена Позднякова поздравила пожилых граждан с праздником, а также вручила им ценные подарки и цветы.

Ветераны УФСИН РФ по Мордовии, посетившие данное мероприятия, поблагодарили руководство колонии за праздник.

Стоит отметить, что в рамках месячника пожилых людей пенсионерам также была оказана материальная помощь и содействие в решение вопросов социально-бытового характера.

Источник: 13.fsin.su