Мордовские школьники уйдут на осенние каникулы 29 октября

29 октября в Мордовии начнутся школьные осенние каникулы.

Министерством образования Республики Мордовия ранее был составлен график, который предусматривает начало осенних каникул у учеников школ региона 29 октября. Данные каникулы являются первыми в текущем учебном году.

В этом году осенние каникулы продлятся 8 дней.

Начало зимних школьных каникул запланировано на 27 декабря. Данные каникулы завершатся 8 января.

Стоит отметить, что для учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы, которые продлятся в период с 18 по 24 февраля.

По информации «Известий Мордовии».