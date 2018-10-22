Расписание осенних мастер-классов в рамках проекта «Каникулы в музее»

29 октября у школьников республики начнутся каникулы. Провести время с удовольствием помогут творческие занятия в музее МРОКМ им. И.Д. Воронина.

Для реализации творческих замыслов и воплощения осенних фантазий всех желающих приглашают в музей им.Воронина в рамках проекта «Каникулы в музее».

Расписание занятий:

31 октября. «Краски осени». Рисунок в технике граттаж.

1 ноября. «Цветы счастья». Кусудама.

2 ноября. «Осенние фантазии». Рисование солью.

3 ноября. «Осенняя композиция». Тестопластика.

Начало каждого занятия – 14:00, запись по телефону 8 (8342) 39-14-96.

Материалы для занятий предоставляются, стоимость – 100 руб.

Источник: mrkm.ru