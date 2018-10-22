На одном из перекрестков Саранска столкнулись два автомобиля

На одном из перекрестков Саранска произошло столкновение двух автомобилей.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 20 октября недалеко от торгово-развлекательного центра «Сити-Парк». При пересечении перекрестка не смогли разъехаться два автомобиля. Транспортные средства двигались на не очень высокой скорости, поэтому удар при столкновении не был сильным.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.

Транспортные средства получили незначительные повреждения.

Причина аварии будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo