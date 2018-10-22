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На одном из перекрестков Саранска столкнулись два автомобиля

На одном из перекрестков Саранска столкнулись два автомобиля

На одном из перекрестков Саранска произошло столкновение двух автомобилей.

Указанное происшествие было зафиксировано днем 20 октября недалеко от торгово-развлекательного центра «Сити-Парк». При пересечении перекрестка не смогли разъехаться два автомобиля. Транспортные средства двигались на не очень высокой скорости, поэтому удар при столкновении не был сильным.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей никто не пострадал.

Транспортные средства получили незначительные повреждения.

Причина аварии будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».


Источник: vk.com/saransk_photo