Мордовские заключенные приняли участие в конкурсе ваз

В лечебно-исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс ваз под названием «Отголоски лета».

В процессе создания работ осужденные использовали гипсовую смесь, глину, картон, ткань и пластик.

Победительницей конкурса ваз стала Татьяна Поездник (отряд №5).

Стоит отметить, что на базе указанного исправительного учреждения функционирует кружок художественно-прикладного творчества.

Подобные мероприятия позволяют осужденным раскрыть свои таланты и отвлечься от повседневного быта.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su