В Саранске столкнулись кроссовер и внедорожник

В Саранске произошло столкновение кроссовера и внедорожника.

ДТП произошло днем на пересечении улиц Коваленко и Победы. Столкнулись кроссовер и внедорожник. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из транспортных средство не уступил дорогу другому участнику движения.

Какая-либо информация о пострадавших в результате столкновения кроссовера и внедорожника пока что не поступала.

Транспортные средства получили незначительные повреждения кузовной части.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовала Екатерина Полетаева.

Источник: vk.com/saransk_photo