В Зубово-Полянском районе иномарка сбила несовершеннолетнюю велосипедистку

В Зубово-Полянском районе несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса иномарки.

ДТП произошло 21 октября, около 12:10 на 1-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Потьма и Барашево. По предварительной информации, ученица пятого класса одной из местных школ, управлявшая велосипедом, внезапно выехала с обочины на дорогу. В этот момент на велосипедистку совершил наезд автомобиль марки «Хендай», который двигался в попутном направлении.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф