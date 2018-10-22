В Саранске водитель автобуса допустил падение пожилой пассажирки

В Саранске пенсионерка пострадала по причине падения в салоне пассажирского автобуса.

Указанный инцидент произошел днем 21 октября в Октябрьском районе города. По предварительным данным, мужчина, управлявший пассажирским автобусом марки МАЗ, двигаясь по улице Косарева, допустил падение пенсионерки, находившейся в салоне транспортного средства.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4. Медики назначили пенсионерке курс амбулаторного лечения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту падения пенсионерки в салоне пассажирского автобуса.

Источник: гибдд.рф