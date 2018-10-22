Безработный житель Саранска подозревается в нападении на студентку

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего местного жителя, который подозревается в нападении на 20-летнюю студентку.

Недавно в полицию обратилась 20-летняя студентка одного из высших учебных заведений Мордовии. Девушка сообщила, что в вечернее время суток на неё напал неизвестный гражданин, который, угрожая ножом, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь, студентка отдала грабителю кошелек. После этого незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Стоит отметить, что бегство подозреваемого с места преступления совпало с моментом появления случайного прохожего.

В кратчайшие сроки предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался 27-летний безработный житель Саранска. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Парень признал свою вину.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф