В Саранске председатель правления садового товарищества пойдет под суд за мошенничество

В Саранске предстанет перед судом председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества, обвиняемая в мошенничестве.

Обвиняемая, будучи председателем правления садового некоммерческого товарищества, незаконно приобрела шесть земельных участков, расположенных на территории Саранска. Собственникам указанных участков и городской администрации был причинен ущерб в размере более 3,2 млн рублей.

Дабы придать законный вид своим преступным деяниям, обвиняемая выдала подставным лицам фиктивные документы о членстве в товариществе, а также оформила часть земельных участков на своих родственников. На имущество гражданки стоимостью более 4,5 млн рублей был наложен арест.

Председатель садового некоммерческого товарищества не признает свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф