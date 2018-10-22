Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в конкурсе видеороликов

В УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс на лучший видеоролик по соблюдению правил пожарной безопасности.

Видеоролики были созданы при помощи студий кабельного телевидения исправительных учреждений региона. Конкурсные работы были посвящены основным причинам возникновения пожаров, правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций.

Первое место заняли представители исправительной колонии №6. Второе место заняла команда лечебно-исправительного учреждения №19. Третье место разделили между собой исправительные колонии №№14 и 18.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su