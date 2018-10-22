В Саранске иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

В Саранске иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе.
Происшествие произошло 20 октября по адресу – проспект 50 лет Октября. По предварительной информации, женщина и 5-летняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на пешеходов совершил наезд автомобиль марки «Форд-Фокус».
Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни женщина, ни ребенок не получили серьезных травм.
Известно, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда транспортного средства на пешеходов.
Источник: гибдд.рф