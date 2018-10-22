Жителя Ардатовского района оштрафовали за нарушение земельного законодательства

В Ардатовском районе был оштрафован местный житель, который не ухаживал за своим земельным участком.

В ходе проведения проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории села Большие Поляны, по причине безалаберности собственника зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Площадь указанного участка составляет 638 тыс. квадратных метров.

В отношении владельца угодья была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Источник: ursn-rm.ru