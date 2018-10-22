В Саранске обсудили проблемы теплоснабжения

22 октября в администрации Саранска было проведено оперативное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся теплоснабжения.

В настоящее время в Октябрьском районе города не запущено два стояка. Причиной тому в одном из случаев стал тот факт, что владелец квартиры, расположенной на верхнем этаже, долгое время отсутствовал. Во втором случае хозяйка квартиры на верхнем этаже ведет асоциальный образ жизни, и это также создает определенные трудности.

В Пролетарском районе Саранска до сих пор не удалось запустить три стояка. В данном случае также имеет место отсутствие жильцов верхних квартир. Кроме того, в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, был самовольно установлен вентиль на стояке, который в данный момент закрыт и перекрывает подачу тепла в другие квартиры.

В Ленинском районе пока что не удалось запустить три стояка. В данном случае проблемы теплоснабжения также связаны с поведением владельцев квартир, расположенных на верхних этажах.

Кроме того, в данный момент у ОАО «СаранскТеплоТранс» насчитывается 132 разрытия. Представители указанной организации обещали завершить работы ещё на прошлой неделе.

Мэр Саранска Петр Тултаев раскритиковал темпы работ и распорядился применять меры в отношении недобросовестных ресурсоснабжающих организаций.

Источник: adm-saransk.ru