В Мордовии бывший глава сельского поселения совершил преступление, чтобы накормить сына

В Ковылкинском районе суд вынес приговор в отношении бывшего главы одно из местных сельских поселений, виновного в мошенничестве и служебном подлоге.

Бывший глава Русско-Лашминского сельского поселения неоднократно изготавливал справки о размере своих доходов с заведомо заниженными показателями, чтобы освободить сына от оплаты стоимости питания в школьной столовой. В результате преступных действий осужденного в период с января по май 2014 года, а также с января 2015 года по декабрь прошлого года его сыну были предоставлены социальные выплаты на бесплатное питание на сумму более 18 тыс. рублей.

В ходе следствия осужденный полностью возместил причиненный региональному бюджету ущерб.

Решением суда в отношении бывшего главы упомянутого сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, обвиняемый был лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года.

Источник: mordovia.sledcom.ru