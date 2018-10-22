Мэр Саранска провел встречу с жителями поселка Пушкино

Мэр Саранска Петр Тултаев 20 октября провел встречу с жителями поселка Пушкино.

В ходе указанной встречи был обсужден вопрос, касающийся отсутствия воды в домах, расположенных на одной из улиц поселка Пушкино.

Директор МП «Саранскгорводоканал» Сергей Шумилкин заявил, что причиной отсутствия воды являются дефекты подводящих сетей, которые были проложены между городом и поселком Пушкино. Петр Тултаев отметил, что городская администрация несет ответственность только за центральный трубопровод, а за подводящие линии в дом должен платить собственник. Также градоначальник упомянул о том, что есть организации, которые просят за указанные услуги по 35-40 тыс. рублей, а сотрудники «Саранскгорводоканала» могут выполнить те же работы за 5 тыс. рублей.

Помимо этого, по просьбам жителей Петр Тултаев распорядился проработать вопрос об увеличении количества автобусных рейсов в выходные дни в поселок Пушкино, об изменении маршрута школьного автобуса, а также о проведении оптоволоконной линии Интернета.

Источник: adm-saransk.ru