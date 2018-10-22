В Ельниковском районе загорелась баня

В Ельниковском районе произошло возгорание бани.

Вечером 21 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Стародевичье произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит баня. Площадь распространения пламени составила 21 квадратный метр.

По предварительной информации, во время пожара никто не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на расположенные поблизости жилые дома.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru