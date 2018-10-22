В Саранске объявили штормовое предупреждение

На 23 октября на территории Саранска объявлено штормовое предупреждение.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 23 октября на территории Саранска могут наблюдаться порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

Жителям Саранска рекомендовано убрать хозяйственные вещи с балконов и дворов. Автомобилистом лучше оставить транспортное средство в гараже. Кроме того, горожанам рекомендовано обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивыми крышами.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru