В Саранске водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии

Вечером 22 октября на Светотехстрое произошло ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя школьница.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РМ, ДТП произошло в 20:15 на улице Коваленко у дома №50а. Девочка-подросток переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Лады-219110» из-за невнимательности совершил наезд на пешехода, а затем скрылся с места аварии.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в Детскую республиканскую клиническую больницу, где ей поставили диагноз «Ушиб мягких тканей затылочной области», назначили лечение и отпустили домой.

Водитель был задержан, на него составлен административный материал, проводится расследование.