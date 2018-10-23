В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадала пенсионерка

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала пенсионерка.

Указанный инцидент произошел утром 22 октября в Октябрьском районе города. Недалеко от дома №2, расположенного по адресу – улица Восточная, гражданин, управлявший автомобилем марки «Киа», выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мазда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пенсионерка, которая находилась в салоне «Киа», доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». После оказания медицинской помощи участница ДТП была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.

Источник: гибдд.рф